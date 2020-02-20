Литва призывает международное сообщество продолжать непризнание аннексии Крыма

Фото: Линас Линкявичус (urm.ltdefault)

По словам Линкявичюса, мировое сообщество должно продолжать поддерживать Украину

В день шестой годовщины начала аннексии Крыма Российской Федерацией (РФ) Литва призывает международное сообщество продолжать политику непризнания аннексии полуострова. Об этом написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в своем Twitter.

Он отметил, что агрессия на Донбассе продолжается по сегодняшний день.

"Шесть лет с тех пор, как Россия начала оккупацию Крыма. Агрессия на Донбассе последовала и продолжается по сей день. Международное сообщество должно продолжать последовательно проводить политику непризнания незаконной оккупации и аннексии Крыма и продолжать поддерживать Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, Великобритания в годовщину начала аннексии Крыма Российской Федерацией выступила в поддержку территориальной целостности Украины.

РБК-Украина писало, что Посольство США в Украине в годовщину начала аннексии Крыма заявило, что Соединенные Штаты остаются приверженными Крымской декларации государственного секретаря Майка Помпео, которая не признает аннексию полуострова Россией.

Также сообщалось, что Генассамблея ООН сегодня рассмотрит вопрос сохранения территориальной целостности Украины.