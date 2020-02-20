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Великобритания в годовщину начала аннексии призвала Россию уйти из Крыма

Новости » Политика     20.02.2020 - 12:03
Великобритания в годовщину начала аннексии призвала Россию уйти из Крыма
Фото: Мелинда Симмонс (gov.uk/government)

По словам Мелинды Симмонс, Великобритания не забыла о попытках РФ изменить границы Европы

Великобритания в годовщину начала аннексии Крыма Российской Федерацией выступила в поддержку территориальной целостности Украины. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, говорится в сообщении пресс-службы посольства на странице в Facebook.

По ее словам, "Великобритания не забыла о попытках РФ изменить границы Европы".

"6 лет назад Россия начала свою незаконную аннексию АР Крым. Великобритания не забыла о ее попытках изменить границы Европы и никогда не признает этого вопиющего нарушения международного права. Призываем Россию прекратить свой незаконный контроль над Крымом", - говорится в заявлении Симмонс.

Напомним, страны-участницы Совета безопасности ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также сообщалось, что Генассамблея ООН сегодня рассмотрит вопрос сохранения территориальной целостности Украины.

Отметим, Мелинда Симмонс ранее заявила, что Украина и Великбритания через год начнут визовые переговоры.

Также она анонсировала торговые переговоры после визовых.

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