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Литва закликає міжнародне співтовариство продовжувати невизнання анексії Криму

Новини » Політика     20.02.2020 - 14:56
Литва закликає міжнародне співтовариство продовжувати невизнання анексії Криму
Фото: Лінас Лінкявічус (urm.ltdefault)

За словами Лінкявічюса, світове співтовариство має продовжувати підтримувати Україну

В день шостої річниці початку анексії Криму Російською Федерацією (РФ) Литва закликає міжнародне співтовариство продовжувати політику невизнання анексії півострова. Про це написав міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс у своєму Twitter.

Він зазначив, що агресія на Донеччині триває по сьогоднішній день.

"Шість років з тих пір, як Росія почала окупацію Криму. Агресія на Донбасі була і триває донині. Міжнародне співтовариство має продовжувати послідовно проводити політику невизнання незаконної окупації та анексії Криму і продовжувати підтримувати Україну", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Великобританія у річницю початку анексії Криму Російською Федерацією виступила в підтримку територіальної цілісності України.

РБК-Україна писало, що Посольство США в Україні в річницю початку анексії Криму заявило, що Сполучені Штати залишаються прихильними Кримської декларації державного секретаря Майка Помпео, яка не визнає анексію півострова Росією.

Також повідомлялося, що Генасамблея ООН сьогодні розгляне питання збереження територіальної цілісності України.

США залишаються прихильними Кримської декларації Помпео Україна вимагає від Росії негайного припинення вогню на Донбасі, - МЗС
Новини України КримЛитваЛинас Линкявичюс
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