Генассамблея ООН сегодня рассмотрит вопрос сохранения территориальной целостности Украины

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Начало дебатов в 17:00 по киевскому времени

Пленарное заседание 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по пункту повестки дня "Ситуация на оккупированных территориях Украины" состоится сегодня, 20 февраля. Об этом написал спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook.

По его словам, "если заседание Совбеза во вторник было сфокусировано больше на безопасности, то в ГА мы ожидаем многосторонней дискуссии".

"Украина хочет уделить внимание широкому спектру проблем на территориях, которые оккупировала Российская Федерация: политических, безопасности, гуманитарных, экономических, социальных и культурных. Речь пойдет как про Донбасс, так и Крым. Будет около 30 спикеров", - написал Николенко.

Дипломат также отметил, что с начала российской агрессии в 2014 году в Генеральной Ассамблее ООН были одобрены семь важных резолюций: о территориальной целостности Украины и защите прав человека на Крымском полуострове, а также о проблеме милитаризации частей Черного и Азовского морей.

"Фактически, на сегодня, ООН и ее Генассамблея остаются ключевой международной площадкой, на которой последовательно поднимается вопрос Крыма. Планируем и в дальнейшем использовать инструменты ООН в контексте усилий по деоккупации украинских территорий. Начало дебатов в 17:00 по киевскому времени", - добавил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко анонсировал, что в конце февраля осуществит рабочий визит в США, чтобы принять участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Пристайко также планирует посетить Госдепартамент и Конгресс США.

Как писало РБК-Украина, 18 февраля в Нью-Йорке состоялось заседание Совета безопасности ООН в связи с годовщиной подписания минских договоренностей по урегулированию на Донбассе. Заседание Совбеза ООН было созвано Российской Федерацией.