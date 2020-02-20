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Украина требует от России немедленного прекращения огня на Донбассе, - МИД

Новости » Политика     20.02.2020 - 13:20
Украина требует от России немедленного прекращения огня на Донбассе, - МИД
Фото: МИД (УНИАН)

Сегодня - 6 лет с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины

Украина требует от России приступить к безукоризненному выполнению собственных обязательств, как стороны международного вооруженного конфликта, для немедленного прекращения огня и начала урегулирования ситуации на Донбассе на основе договоренностей, достигнутых в рамках международного формата. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

Отметим, сегодня исполняется 6 лет с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

"20 февраля 2014 года российские войска начали оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя, подорвав мир и безопасность на континенте. Своими противоправными действиями Россия нарушила основополагающие принципы международного права, на которых базируются международные отношения в современном мире и которые являются основой для поддержания мира и стабильности - принципы неприменения силы или угрозы силой, уважения суверенитета и территориальной целостности независимых государств, а также нерушимости границ", - говорится в сообщении

В МИД также отметили, что последствия совершенного Россией международного преступления трагические: оккупация части территории Украины, десятки тысяч погибших и раненых, полтора миллиона внутренне перемещенных и миллионы украинских граждан, вынужденных жить на временно оккупированных территориях в условиях террора и системных нарушений прав человека.

Отмечается, что Россия также игнорирует свои международные обязательства как государства-оккупанта. Уже само проявление украинской идентичности является тяжким преступлением в глазах оккупантов. Репрессиям подвергается коренной народ Крыма - крымские татары.

"Требуем от России приступить к безукоризненному выполнению собственных обязательств как стороны международного вооруженного конфликта, для немедленного прекращения огня и начала урегулирования ситуации на Донбассе на основе договоренностей, достигнутых в рамках международных форматов", - говорится в сообщении.

Напомним, Великобритания в годовщину начала аннексии Крыма Российской Федерацией выступила в поддержку территориальной целостности Украины.

Также сообщалось, что Генассамблея ООН сегодня рассмотрит вопрос сохранения территориальной целостности Украины.

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