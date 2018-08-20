Литва призвала РФ освободить Сенцова и других политзаключенных

Глава МИД Литвы направил соответствующее обращение к России

В Литве призвали Российскую Федерацию (РФ) немедленно освободить украинского режиссера, заключенного по политическим мотивам Олега Сенцова. По этом на своей странице в Twitter написал глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

По его словам, завтра будет 100 дней голодовки Сенцова в российской тюрьме. своим протестом он требует также освободить всех украинских политзаключенных.

"Олег находится на грани жизни и смерти. Мы еще раз призываем Россию немедленно освободить незаконно задержанного, невиновного человека и остальных политических заключенных Украины", - написал Линкявичус.

Напомним, в Бундестаге канцлера Германии Ангелу Меркель призвали требовать у президента России Владимира Путина освобождения украинского режиссера Олега Сенцова.

Напомним, 17 августа представители Министерств иностранных дел Италии и Российской Федерации обсудили состояние незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова. Итальянский дипломат попросил рассказать о нынешнем состоянии и об обращении с Сенцовим, ситуация вокруг которого находится в центре итальянского и международного внимания.