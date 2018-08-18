У Бундестазі закликали Меркель вимагати у Путіна звільнення Сенцова

Також Меркель має закликати президента Росії вивести війська з України

Канцлера Німеччини Ангелу Меркель у Бундестазі закликали вимагати у президента Росії Володимира Путіна звільнення українського режисера Олега Сенцова. Про це передає DW.

Зазначається, що таке звернення зробила голова фракції партії "Союз 90/Зелені" Катрін Ґерінґ-Екардт в одному з інтерв’ю. Зокрема, голова фракції зазначила, що при всій необхідності діалогу з Путіним уряду Німеччини, не варто нехтувати власними цінностями.

"Меркель повинна дати зрозуміти, що продовжувати утримувати Сенцова як політичного заручника неприйнятно. Якщо його незабаром не відпустять, це призведе до значного погіршення відносин між Росією і Європою", - застерегла голова опозиційної фракції.

Крім того, вона назвала "жорстоким і нелюдським" той факт, що Сенцов "після легітимної критики протиправної російської окупації Криму" був засуджений "за сфабрикованою справою" до 20 років колонії в Сибіру.

Катрін Ґерінґ-Екардт вважає, що Меркель також під час зустрічі 18 серпня повинна пояснити російському президенту, "що європейські санкції можуть бути послаблені тільки після того, як Путін закінчить військову агресію проти України і виконає мінські домовленості".

Нагадаємо, 17 серпня представники Міністерств закордонних справ Італії та Російської Федерації обговорили стан незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова. Італійський дипломат попросив розповісти про нинішній стан і про поводження з Сенцовим, ситуація навколо якого знаходиться в центрі італійської і міжнародного уваги.