МЗС Італії попросило РФ доповісти про стан здоров'я Сенцова

Також у МЗС Італії попросили доповісти про поводження з Олегом Сенцовим

Представники Міністерств закордонних справ Італії та Російської Федерації обговорили стан незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова. Про це йдеться у повідомленні на сайті італійського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляється, заступник державного секретаря МЗС Італії Гільєрмо Піччі 16 серпня провів телефонну розмову з заступником міністра закордонних справ РФ Алєксандром Грушко.

У ході розмови італійський дипломат попросив розповісти про нинішній стан та про поводження з Олегом Сенцовим, ситуація довкола якого перебуває у центрі італійської та міжнародної уваги.

"Під час телефонної розмови заступник міністра закордонних справ Грушко запевнив заступника державного секретаря Піччі, що стан здоров'я українського кінорежисера, що голодує в знак протесту, перебуває під постійним спостереженням, не має ризику для життя, і що Сенцов має доступ до усієї необхідної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що посольство США підтримало заяву ООН про неминучу загрозу життю Сенцова.

Раніше парламентарі країн Балтії закликали Євросоюз домогтися звільнення Сенцова. Звернення підписали 18 депутатів парламентів країн Балтії та Європейського парламенту. Воно направлене президенту ЄС Дональду Туску, голові Європарламенту Антоніо Таяні, голові Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру і голові європейської дипломатії Федеріці Могеріні.

Додамо, адвокат політв'язня Дмитро Дінзе заявив, що у Сенцова найближчим часом можуть відмовити внутрішні органи.