Литва призвала ЕС ввести санкции против Беларуси за размещение войск РФ

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ЕС должен ввести дополнительные санкции против Беларуси за размещение российских войск. В частности, на фоне угрозы вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

При этом он предположил, что новые санкции могут быть направлены против экспорта нефти и калийных удобрений Беларуси.

"Мы должны быть очень конкретными в отношении стоимости нынешнего наращивания сил для Беларуси", - заявил Ландсбергис, добавив, что Евросоюз может закрыть лазейки в существующем режиме санкций, чтобы нацелить экспорт белорусской нефти и калийных удобрений в большей степени, чем в настоящее время.