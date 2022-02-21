Литва закликала ЄС ввести санкції проти Білорусі за розміщення військ РФ

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що ЄС повинен ввести додаткові санкції проти Білорусі за розміщення російських військ. Зокрема, на тлі загрози вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

При цьому він припустив, що нові санкції можуть бути спрямовані проти експорту нафти і калійних добрив Білорусі.

"Ми повинні бути дуже конкретними щодо вартості нинішнього нарощування сил для Білорусі", - заявив Ландсбергіс, додавши, що Євросоюз може закрити лазівки в існуючому режимі санкцій, щоб націлити експорт білоруської нафти і калійних добрив більшою мірою, ніж в даний час.