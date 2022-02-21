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Литва закликала ЄС ввести санкції проти Білорусі за розміщення військ РФ

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Вільнюс, Понеділок 21 лютого 2022 14:49
Литва закликала ЄС ввести санкції проти Білорусі за розміщення військ РФ Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (twitter.com/nexta tv)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що ЄС повинен ввести додаткові санкції проти Білорусі за розміщення російських військ. Зокрема, на тлі загрози вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

При цьому він припустив, що нові санкції можуть бути спрямовані проти експорту нафти і калійних добрив Білорусі.

"Ми повинні бути дуже конкретними щодо вартості нинішнього нарощування сил для Білорусі", - заявив Ландсбергіс, додавши, що Євросоюз може закрити лазівки в існуючому режимі санкцій, щоб націлити експорт білоруської нафти і калійних добрив більшою мірою, ніж в даний час.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив про готовність "заплатити будь-яку ціну" при введення санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну.

Крім того, ЄС готовий схвалити повний пакет санкцій проти Росії як тільки це буде потрібно.

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