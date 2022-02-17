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ЕС готов быстро принять полный пакет санкций против России в случае агрессии, - Боррель

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Брюссель, Четверг 17 февраля 2022 16:44
ЕС готов быстро принять полный пакет санкций против России в случае агрессии, - Боррель Фото: Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Европейский союз готов одобрить "полный пакет санкций" в отношении России "как только это потребуется". Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уверен, что все страны его поддержат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы уже подготовили полный пакет санкций. Мы работали над этим, и я поддерживал связь с США и всеми странами-единомышленниками при технической поддержке Европейской комиссии", - сказал он.

Выступая перед неформальной встречей членов Европейского совета для обсуждения российско-украинского кризиса, Боррель повторил, что Европейский союз "по-прежнему верит в дипломатический процесс" и сосредоточит усилия на дипломатии, но предупредил, что ЕС "будет действовать решительно", если потребуется.

"Если будет агрессия, я немедленно созову Совет по иностранным делам, чтобы предложить пакет санкций, и я уверен, что даже если потребуется единогласие - совет их одобрит", - сказал Боррель.

"Когда наступит момент, мы будем действовать решительно, когда того потребует уровень интенсивности агрессии", - добавил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности "заплатить любую цену" при введении санкций против России в случае ее вторжения в Украину.

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