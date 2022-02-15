Байден о санкциях против РФ за нападение на Украину: "Мы готовы заплатить любую цену"

Президент США Джо Байден заявил о готовности "заплатить любую цену" при введении санкций против России, в случае ее вторжения в Украину. Он добавил, что Вашингтон не хочет прямого столкновения с Москвой, но готов ответить, если под удар попадут американцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Байдена .

"Если Россия совершит серьезную ошибку, начав агрессию против Украины, то ответственные государства не будут колебаться в своем ответе. Мы будем защищать свободу. Мы готовы заплатить любую цену", - сказал Байден.

Он также пригрозил России тяжелыми санкциями, в частности против финансовых институтов. По его словам, в случае агрессии против Украины газопровод "Северный поток-2" не будет завершен. При этом Байден отметил, что возможные новые санкции Запада против РФ ударили бы по США, вызвав рост цен на топливо.

Байден также заявил, что США не хотят прямой конфронтации с России, но если под российский удар в Украине попадут американцы, то Вашингтон отреагирует.