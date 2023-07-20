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Литва позбавила 135 росіян права на постійне проживання в країні

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Литва , Четвер 20 липня 2023 07:50
Литва позбавила 135 росіян права на постійне проживання в країні Фото: Литва скасувала дозвіл на проживання 135 росіян (wikimеdia)
Автор: Максим Шушко

Литва скасувала дозвіл на проживання в країні 135 росіян, які підтримують війну РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Зазначається, що литовський департамент міграції цікавився в росіян поглядами щодо того, кому належить Крим і чи підтримують вони російське вторгнення в Україну.

В результаті, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, департамент позбавив права на постійне проживання 135 громадян РФ.

Право на проживання в Литві може бути позбавлене з кількох причин, наприклад, якщо іноземець скоює "дуже серйозний злочин", "становить загрозу державній безпеці" або суспільству, йдеться в заяві Департаменту міграції.

Допомога Україні від Литви

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас 19 липня заявив, що його країна в липні надасть військової допомоги та зброї Україні на 24 млн євро. Також, під час зустрічі у форматі "Рамштайн" Литва закликала країни-союзники до створення коаліції з розмінування України.

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