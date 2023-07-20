Литва лишила 135 россиян права на постоянное проживание в стране
Литва отменила вид на жительство в стране для 135 россиян, поддерживающих войну РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Отмечается, что литовский департамент миграции интересовался у россиян взглядами по поводу того, кому принадлежит Крым и поддерживают ли они российское вторжение в Украину.
В результате, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, департамент лишил права на постоянное проживание 135 граждан РФ.
Право на проживание в Литве может быть лишено по нескольким причинам, например, если иностранец совершает "очень серьезное преступление", "представляет угрозу государственной безопасности" или обществу, говорится в заявлении Департамента миграции.
Помощь Украине от Литвы
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас 19 июля заявил, что его страна в июле предоставит военную помощь и оружие Украине на 24 млн евро. Также, во время встречи в формате "Рамштайн", Литва призвала страны-союзники к созданию коалиции по разминированию Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.