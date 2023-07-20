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Литва лишила 135 россиян права на постоянное проживание в стране

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Литва, Четверг 20 июля 2023 07:50
Литва лишила 135 россиян права на постоянное проживание в стране Фото: Литва отменила вид на жительство 135 россиян (wikimеdia)
Автор: Максим Шушко

Литва отменила вид на жительство в стране для 135 россиян, поддерживающих войну РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Отмечается, что литовский департамент миграции интересовался у россиян взглядами по поводу того, кому принадлежит Крым и поддерживают ли они российское вторжение в Украину.

В результате, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, департамент лишил права на постоянное проживание 135 граждан РФ.

Право на проживание в Литве может быть лишено по нескольким причинам, например, если иностранец совершает "очень серьезное преступление", "представляет угрозу государственной безопасности" или обществу, говорится в заявлении Департамента миграции.

Помощь Украине от Литвы

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас 19 июля заявил, что его страна в июле предоставит военную помощь и оружие Украине на 24 млн евро. Также, во время встречи в формате "Рамштайн", Литва призвала страны-союзники к созданию коалиции по разминированию Украины.

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