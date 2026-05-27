Литва сообщила о масштабной утечке данных из госреестров: чем это грозит

Литовские власти находятся в состоянии повышенной готовности к кибератакам после масштабной утечки данных, охватившей более 600 тысяч записей из национальных реестров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Генеральная прокуратура объявила, что утечка информации произошла преимущественно из реестров недвижимости и юридических лиц, доступ к которым был получен с помощью учетных данных учреждений, уполномоченных получать данные.

Руководитель государственного предприятия "Центр реестров" Адриюс Юсас в понедельник ушел в отставку после утечки информации.

По словам прокуроров, власти немедленно приняли дополнительные меры кибербезопасности, включая блокировку учетных записей подозрительных пользователей данных и ограничение доступа с требованием обновления учетных данных.

Прокуратура в свою очередь заявила, что в причастности подозревается иностранное государство. Хотя власти не уточнили, какую именно страну они подозревают, оппозиционный политик Лауринас Кащюнас написал в воскресенье в социальных сетях, что кража данных, как считается, является операцией российской разведки. Он не привел никаких доказательств этого утверждения.

Кащюнас предупредил, что, возможно, был получен доступ к адресам офицеров разведки, военнослужащих, дипломатов или политиков, что потенциально может позволить преступникам шпионить за жертвами или оказывать на них давление.

Как пишет издание, литовцы особенно осторожны, учитывая, что страна является одной из главных целей гибридной войны России против Европы, которая включает саботаж, поджоги и вандализм, а также операции влияния и атаки на цифровую инфраструктуру и правительственные системы.