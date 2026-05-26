Литва попередила про фальшиві GPS-сигнали Росії у глибині Європи

З початку 2025 року Росія значно розбудувала інфраструктуру для GPS-"спуфінгу" - передавання фальшивих сигналів, які дезорієнтують системи визначення місцезнаходження. Кількість відповідних антен у Калінінградській області, що межує з країнами НАТО, зросла з трьох до 36.

За словами Кулєсіу, поодинокі перешкоди фіксувалися ще під час саміту НАТО у Вільнюсі в 2023 році. Однак тепер російське втручання стало системною, постійною та безперервною провокацією проти європейської безпеки.

Які країни під загрозою

Згідно з даними литовського регулятора, радіус дії російської фальсифікації сигналів охоплює значну територію. Під вплив потрапляють акваторія Балтійського моря, Естонія, Латвія, Литва, більша частина Польщі, а також окремі частини Фінляндії, Швеції та Білорусі.

Крім навігаційних систем, страждають і мобільні мережі. У прилеглих до Калінінграда районах Литви фіксується погіршення якості зв'язку, причому ці збої стають інтенсивнішими під час атак українських дронів на територію РФ.