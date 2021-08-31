Литва поднимет вопрос Беларуси на встрече глав МИД ЕС. Может просить о санкциях

Литва поднимет вопрос Беларуси на встрече министров иностранных дел ЕС. Заседание состоится на этой недели в Словении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Литва поднимет вопрос о белорусской границе на встрече министров иностранных дел ЕС в Словении на этой неделе. Санкции все еще остаются возможным вариантом", - написал он.