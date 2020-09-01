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Литва планирует расширить санкционный список против Беларуси

Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Литвы планирует расширить список санкций против Беларуси. Санкционный список из 30 белорусских чиновников, который вчера был представлен странами Балтии, не является окончательным для Вильнюса.

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Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Рита Тамашюнене, передает LRT.

Она отметила, что Литва планирует вернуться к работе над своим санкционным списком, куда были включены 118 белорусских чиновников.

"Мы не считаем список, который был согласован с Латвией и Эстонией и в который вошли 30 человек, окончательным для Литвы. Мы можем объявить свой национальный список, который был бы более широким", - сказала Тамашюнене.

Напомним, 31 августа страны Балтии ввели санкции в отношении 30 чиновников из Беларуси, среди которых Александр Лукашенко, им всем запрещен въезд в Латвию, Литву и Эстонию.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Литвы включило в санкционный список Лукашенко и еще 117 человек.

Также сообщалось, что Эстония, Литва и Латвия прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска Белорусской АЭС.

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