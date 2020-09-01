Литва планирует расширить санкционный список против Беларуси

Фото: Рита Тамашюнене (vrm.lrv.lt)

Правительство Литвы планирует расширить список санкций против Беларуси. Санкционный список из 30 белорусских чиновников, который вчера был представлен странами Балтии, не является окончательным для Вильнюса.

Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Рита Тамашюнене, передает LRT.

Она отметила, что Литва планирует вернуться к работе над своим санкционным списком, куда были включены 118 белорусских чиновников.

"Мы не считаем список, который был согласован с Латвией и Эстонией и в который вошли 30 человек, окончательным для Литвы. Мы можем объявить свой национальный список, который был бы более широким", - сказала Тамашюнене.

Напомним, 31 августа страны Балтии ввели санкции в отношении 30 чиновников из Беларуси, среди которых Александр Лукашенко, им всем запрещен въезд в Латвию, Литву и Эстонию.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Литвы включило в санкционный список Лукашенко и еще 117 человек.

Также сообщалось, что Эстония, Литва и Латвия прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска Белорусской АЭС.