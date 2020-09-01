Литва планує розширити санкційний список проти Білорусі

Фото: Рита Тамашюнене (vrm.lrv.lt)

Уряд Литви планує розширити список санкцій проти Білорусі. Санкційний список з 30 білоруських чиновників, який вчора був представлений країнами Балтії, не є остаточним для Вільнюса.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Литви Рита Тамашюнене, передає LRT.

Вона зазначила, що Литва планує повернутися до роботи над своїм санкційним списком, куди були включені 118 білоруських чиновників.

"Ми не вважаємо список, який був узгоджений з Латвією та Естонією, до якого увійшли 30 осіб, остаточним для Литви. Ми можемо оголосити свій національний список, який був би більш широким", - сказала Тамашюнене.

Нагадаємо, 31 серпня країни Балтії ввели санкції відносно 30 чиновників з Білорусі, серед яких Олександр Лукашенко, всім їм заборонений в'їзд в Латвію, Литву й Естонію.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ Литви включило в санкційний список Лукашенка і ще 117 осіб.

Також повідомлялося, що Естонія, Литва і Латвія припинять торгівлю електроенергією з Білоруссю після запуску Білоруської АЕС.