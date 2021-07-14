Литва планирует предложить ЕС пересмотреть миграционную политику

Комитет по национальной безопасности и обороне и комитет по внешней политике парламента Литвы хотят, чтобы Евросоюз изменил свою миграционную политику из-за наплыва нелегалов из Беларуси. Комитеты сегодня приняли документ с просьбой к Министерству иностранных дел Литвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство 15min .

"Совместным решением комитеты постановили предложить МИД сформулировать правовые положения о пересмотре действующих правил в сфере миграции, которые несколько устарели и должны быть более гибкими", - сказал глава комитета по нацбезопасности Лауринас Касчюнас.

По его словам, сегодняшние положения международных инструментов, которые использует ЕС в отношении нелегальных мигрантов, очень либеральны. По его мнению, в первую очередь нужно сузить возможность для нелегальных мигрантов обжаловать решение государственных органов.