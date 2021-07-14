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Литва планирует предложить ЕС пересмотреть миграционную политику

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Вильнюс, Среда 14 июля 2021 16:11
Литва планирует предложить ЕС пересмотреть миграционную политику Фото: Литва столкнулась с наплывом нелегалов из Беларуси (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Комитет по национальной безопасности и обороне и комитет по внешней политике парламента Литвы хотят, чтобы Евросоюз изменил свою миграционную политику из-за наплыва нелегалов из Беларуси. Комитеты сегодня приняли документ с просьбой к Министерству иностранных дел Литвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство 15min.

"Совместным решением комитеты постановили предложить МИД сформулировать правовые положения о пересмотре действующих правил в сфере миграции, которые несколько устарели и должны быть более гибкими", - сказал глава комитета по нацбезопасности Лауринас Касчюнас.

По его словам, сегодняшние положения международных инструментов, которые использует ЕС в отношении нелегальных мигрантов, очень либеральны. По его мнению, в первую очередь нужно сузить возможность для нелегальных мигрантов обжаловать решение государственных органов.

Напомним, Литва столкнулась с потоком нелегальных мигрантов с территории Беларуси. Белорусский режим специально открыл свою границу для нелегалов, чтобы отомстить за санкции со стороны ЕС.

Вчера парламент Литвы принял законопроект, который лишает нелегальных мигрантов из Беларуси права свободы передвижения.

Кроме того, глава литовского МИДа призвал Евросоюз ввести новые санкции против Беларуси из-за наплыва нелегалов.

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Литва Беларусь Мигранты Евросоюз
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