Литва планує запропонувати ЄС переглянути міграційну політику

Комітет з національної безпеки та оборони та комітет із зовнішньої політики парламенту Литви хочуть, щоб Євросоюз змінив свою міграційну політику через наплив нелегалів з Білорусі. Комітети сьогодні ухвалили документ з проханням до Міністерства закордонних справ Литви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство 15min .

"Спільним рішенням комітети ухвалили запропонувати МЗС сформулювати правові положення про перегляд діючих правил у сфері міграції, які дещо застаріли і повинні бути більш гнучкими", - сказав глава комітету з нацбезпеки Лаурінас Касчюнас.

За його словами, сьогоднішні положення міжнародних інструментів, які використовує ЄС щодо нелегальних мігрантів, дуже ліберальні. На його думку, першочергово потрібно звузити можливість для нелегальних мігрантів оскаржити рішення державних органів.