Литва підтвердила падіння російського дрона "Гербера" на своїй території

"Ми можемо підтвердити, що це "Гербера".Такий дрон може використовуватися для різних цілей, ми з'ясовуємо, з якою метою це було зроблено", - заявила голова відомства.

Водночас вона додала, що наразі немає підтвердження тому, що дрон "був навмисно відправлений на нашу територію".

Інформацію про падіння дрона підтвердив й військовий Арунас Кумпіс, який воював на боці України. Втім, він утримався від остаточних висновків щодо типу апарата.