Литва подтвердила падение российского дрона "Гербера" на своей территории

"Мы можем подтвердить, что это "Гербера", такой дрон может использоваться для различных целей, мы выясняем, с какой целью это было сделано", - заявила глава ведомства.

В то же время она добавила, что пока нет подтверждения тому, что дрон "был намеренно отправлен на нашу территорию".

Информацию о падении дрона подтвердил и военный Арунас Кумпис, который воевал на стороне Украины. Впрочем, он воздержался от окончательных выводов относительно типа аппарата.