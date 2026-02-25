Литва передасть ракети для ППО RBS-70: що відомо про комплекс, який захищає Україну

Литва передасть Україні партію ракет до переносного зенітного ракетного комплексу RBS-70 для посилення протиповітряної оборони.
Про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
За його словами, Україна отримає 30 ракет для системи RBS-70.
"Це зброя, яка терміново потрібна Україні і яка допоможе зміцнити її протиповітряну оборону", - наголосив міністр.
Каунас повідомив, що в період найсильніших морозів січня-лютого 2026 року Литва вже передала Україні 90 генераторів на суму понад 2 млн євро.
Крім того, готуються нові поставки енергетичного обладнання, зокрема:
RBS-70 - це шведський переносний зенітний ракетний комплекс ближнього радіуса дії виробництва компанії Saab Bofors Dynamics.
Серед його ключових характеристик:
Комплекс займає проміжну нішу між легкими ПЗРК типу "Ігла" або Stinger та більшими системами ППО, що встановлюються на техніці.
Раніше ми писали, що президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна готова підтримати Україну в рамках гарантій безпеки. За його словами, допомога передбачає участь сухопутних сил і ППО, а також можливу участь у морських операціях.