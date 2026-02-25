Литва передасть ракети для ППО RBS-70: що відомо про комплекс, який захищає Україну

За його словами, Україна отримає 30 ракет для системи RBS-70.

"Це зброя, яка терміново потрібна Україні і яка допоможе зміцнити її протиповітряну оборону", - наголосив міністр.

Яку ще допомогу надає Литва

Каунас повідомив, що в період найсильніших морозів січня-лютого 2026 року Литва вже передала Україні 90 генераторів на суму понад 2 млн євро.

Крім того, готуються нові поставки енергетичного обладнання, зокрема:

дизельних генераторів;

трансформаторів;

електродвигунів;

іншого обладнання для відновлення електропостачання.

Що відомо про комплекс RBS-70

RBS-70 - це шведський переносний зенітний ракетний комплекс ближнього радіуса дії виробництва компанії Saab Bofors Dynamics.

Серед його ключових характеристик:

лазерне наведення ракети, що ускладнює її перехоплення;

стійкість до теплових пасток та засобів радіоелектронної боротьби;

дальність ураження - до 5-8 км;

висота ураження цілей - до 3-5 км;

обслуга - дві особи.

Комплекс займає проміжну нішу між легкими ПЗРК типу "Ігла" або Stinger та більшими системами ППО, що встановлюються на техніці.