Президент Литви розкрив план допомоги Україні: сухопутні сили, корабель і ППО

Понеділок 12 січня 2026 13:11
Президент Литви розкрив план допомоги Україні: сухопутні сили, корабель і ППО Фото: Литва готова підтримати Україну в рамках гарантій безпеки (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Литва готова підтримати Україну в рамках гарантій безпеки. Допомога передбачає участь сухопутних сил і ППО, а також можливу участь у морських операціях.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Науседа наголосив, що литовських військових можуть направити в Україну не для участі у бойових діях, а щоб підтримувати мир.

"Поки я не можу назвати точні цифри, але Литва належить до тих держав, які готові зробити свій внесок. Ми готові брати участь і в морських можливостях. Зараз не хотів би надто конкретизувати, але так готові", - сказав президент.

На запитання про участь корабля та інших підрозділів Науседа відповів.

"Це корабель, але ще раз повторю: зараз дуже рано все це конкретизувати, оскільки і на цьому засіданні "коаліції охочих» деталі щодо конкретних засобів ще не обговорювалися. Вони з'являться пізніше, бо зараз робота чекає на начальників штабів, які продовжать обговорення", - розповів він.

Щодо сухопутних сил і протиповітряної оборони Науседа зазначив, що Литва готова надати відповідні підрозділи, проте систем Patriot у країні немає, а питання NASAMS поки що ще обговорюється.

Що стосується конкретних сухопутних підрозділів, президент наголосив, що остаточний склад і чисельність військових ще уточнюватимуться, оскільки все залежатиме від потреб України та внеску інших партнерів.

"Може виявитися, що чогось буде потрібно більше, а чогось менше, тому що інші держави будуть готові надати більший внесок", - резюмував президент Литви.

Гарантії безпеки

Нагадаємо, нещодавно у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та премʼєром Великої Британії Кіром Стармером декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після припинення вогню.

Після цього Литва міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що його країна розглядає можливість направлення кількох сотень своїх військовослужбовців в Україну в межах міжнародних гарантій безпеки у разі досягнення мирної угоди.

