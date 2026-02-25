Литва передаст ракеты для ПВО RBS-70: что известно о комплексе, который защищает Украину

По его словам, Украина получит 30 ракет для системы RBS-70.

"Это оружие, которое срочно нужно Украине и которое поможет укрепить ее противовоздушную оборону", - подчеркнул министр.

Какую еще помощь оказывает Литва

Каунас сообщил, что в период самых сильных морозов января-февраля 2026 года Литва уже передала Украине 90 генераторов на сумму более 2 млн евро.

Кроме того, готовятся новые поставки энергетического оборудования, в частности:

дизельных генераторов;

трансформаторов;

электродвигателей;

другого оборудования для восстановления электроснабжения.

Что известно о комплексе RBS-70

RBS-70 - это шведский переносной зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия производства компании Saab Bofors Dynamics.

Среди его ключевых характеристик:

лазерное наведение ракеты, что затрудняет ее перехват;

устойчивость к тепловым ловушкам и средствам радиоэлектронной борьбы;

дальность поражения - до 5-8 км;

высота поражения целей - до 3-5 км;

обслуга - два человека.

Комплекс занимает промежуточную нишу между легкими ПЗРК типа "Игла" или Stinger и более крупными системами ПВО, устанавливаемыми на технике.