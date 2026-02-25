Литва передаст ракеты для ПВО RBS-70: что известно о комплексе, который защищает Украину

Литва передаст Украине партию ракет к переносному зенитному ракетному комплексу RBS-70 для усиления противовоздушной обороны.
Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
По его словам, Украина получит 30 ракет для системы RBS-70.
"Это оружие, которое срочно нужно Украине и которое поможет укрепить ее противовоздушную оборону", - подчеркнул министр.
Каунас сообщил, что в период самых сильных морозов января-февраля 2026 года Литва уже передала Украине 90 генераторов на сумму более 2 млн евро.
Кроме того, готовятся новые поставки энергетического оборудования, в частности:
RBS-70 - это шведский переносной зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия производства компании Saab Bofors Dynamics.
Среди его ключевых характеристик:
Комплекс занимает промежуточную нишу между легкими ПЗРК типа "Игла" или Stinger и более крупными системами ПВО, устанавливаемыми на технике.
Ранее мы писали, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готова поддержать Украину в рамках гарантий безопасности. По его словам, помощь предусматривает участие сухопутных сил и ПВО, а также возможное участие в морских операциях.