Литва передала Україні ще дві відремонтовані гаубиці PzH 2000

"Ще дві гаубиці PzH2000 відремонтовано та доставлено в Україну. Разом з боєприпасами", - написав він.

САУ Panzerhaubitze 2000

Німецька САУ з автоматичною системою заряджання та високим рівнем автоматизації всіх систем. Для стрільби ці гаубиці використовують стандартні в арміях держав НАТО постріли роздільного заряджання.

Ствол гармати з нарізним каналом має довжину 52 калібри. Боєкомплект установки складається із 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів. Дальність стрільби стандартним боєприпасом - 30 км.

Раніше повідомлялося, що німецькі гаубиці PzH 2000 активно зношуються на війні та потребують ремонту. Литва пообіцяла відремонтували САУ.

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