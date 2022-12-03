Литва передала Украине еще две отремонтированные гаубицы PzH 2000

"Еще две гаубицы PzH2000 отремонтированы и доставлены в Украину. Вместе с боеприпасами", - написал он.

САУ Panzerhaubitze 2000

Немецкая САУ с автоматической системой зарядки и высоким уровнем автоматизации всех систем. Для стрельбы эти гаубицы используют стандартные в армиях государств НАТО выстрелы раздельного заряда.

Ствол пушки с нарезным каналом имеет длину 52 калибра. Боекомплект установки состоит из 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Дальность стрельбы стандартным боеприпасом - 30 км.

Ранее сообщалось, что немецкие гаубицы PzH 2000 активно изнашиваются на войне и нуждаются в ремонте. Литва пообещала отремонтировать САУ.

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