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Не вистачає запчастин. Німецькі гаубиці PzH 2000 активно зношуються на війні, - ЗМІ

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П'ятниця 18 листопада 2022 18:57
Не вистачає запчастин. Німецькі гаубиці PzH 2000 активно зношуються на війні, - ЗМІ Фото: Німецькі гаубиці PzH 2000 активно зношуються на війні (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Німецькі САУ Panzerhaubitzen 2000 активно використовуються на війні в Україні, тому частина з них вже потребує ремонту. Проте українські військові стикаються з нестачею необхідних запчастин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Як зазначається, Німеччина передала 14 гаубиць, а тепер виникають несподівані проблеми. ЗМІ зазначає, що наразі відчувається нестача запчастин через помилки планування при замовленні, що ставить під загрозу боєздатність важкого озброєння.

"Міноборони Німеччини не змогло вчасно замовити великі пакети запчастин для регулярного ремонту САУ та підтримки їх у робочому стані", - йдеться у матеріалі.

Spiegel стверджує, що більша частина гаубиць, які були передані в Україну, потребують ремонту через інтенсивне використання на полі бою. Українські військові випускають близько 300 боєприпасів на день, що спричиняє сильне зношування озброєння.

"Відсутність запчастин нікого не дивує. Наприкінці літа відділ закупівель Бундесверу безрезультатно попереджав міністерство про необхідність замовити великі пакети запчастин для гаубиць та реактивних систем залпового вогню Mars II, оскільки терміни доставлення надто тривалі. Однак досі відповідних вказівок від так званого спецштабу Україна не надходило", - додали наостанок.

САУ Panzerhaubitze 2000

Німецька самохідна артилерійська установка з автоматичною системою заряджання та високим рівнем автоматизації всіх систем. Для стрільби ці САУ використовують стандартні в арміях країн НАТО постріли роздільного заряджання. Ствол гармати з нарізним каналом має довжину 52 калібри. Боєкомплект установки складається із 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів. Дальність стрільби стандартним боєприпасом - 30 км.

Нагадаємо, що Німеччина передала Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та дві реактивні системи залпового вогню MARS II.

Раніше стало відомо, що Литва відремонтує німецькі САУ "PzH 2000", передані Україні.

Потім повідомлялось, що в Україну повертаються відремонтовані у Литві САУ PzH 2000.

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