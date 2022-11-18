Не вистачає запчастин. Німецькі гаубиці PzH 2000 активно зношуються на війні, - ЗМІ

Німецькі САУ Panzerhaubitzen 2000 активно використовуються на війні в Україні, тому частина з них вже потребує ремонту. Проте українські військові стикаються з нестачею необхідних запчастин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Як зазначається, Німеччина передала 14 гаубиць, а тепер виникають несподівані проблеми. ЗМІ зазначає, що наразі відчувається нестача запчастин через помилки планування при замовленні, що ставить під загрозу боєздатність важкого озброєння.

"Міноборони Німеччини не змогло вчасно замовити великі пакети запчастин для регулярного ремонту САУ та підтримки їх у робочому стані", - йдеться у матеріалі.

Spiegel стверджує, що більша частина гаубиць, які були передані в Україну, потребують ремонту через інтенсивне використання на полі бою. Українські військові випускають близько 300 боєприпасів на день, що спричиняє сильне зношування озброєння.

"Відсутність запчастин нікого не дивує. Наприкінці літа відділ закупівель Бундесверу безрезультатно попереджав міністерство про необхідність замовити великі пакети запчастин для гаубиць та реактивних систем залпового вогню Mars II, оскільки терміни доставлення надто тривалі. Однак досі відповідних вказівок від так званого спецштабу Україна не надходило", - додали наостанок.

САУ Panzerhaubitze 2000

Німецька самохідна артилерійська установка з автоматичною системою заряджання та високим рівнем автоматизації всіх систем. Для стрільби ці САУ використовують стандартні в арміях країн НАТО постріли роздільного заряджання. Ствол гармати з нарізним каналом має довжину 52 калібри. Боєкомплект установки складається із 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів. Дальність стрільби стандартним боєприпасом - 30 км.