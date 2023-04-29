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Литва передала Україні нову партію позашляховиків та сухпайки для військових

Фото: міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Литва передала Україні шість позашляховиків Land Rover, а також сухпайки для харчування військових ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Литви Арвидаса Анушаускаса.

"Сьогодні вночі Збройні сили Литви доправили в Україну ще шість позашляховиків Land Rover та продовольчі пайки для військових. Все це потрібне для підтримки мобільності", - написав Анушаускас.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Литві зібрали кошти на придбання радарів для української ППО. Загальна сума внесків склала 14 млн євро. Перші три радари з Литви наступного тижня мають приїхати до України.

Також раніше Литва анонсувала новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить 41 млн євро.

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ЛитваВійськова допомога