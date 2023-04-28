Перша партія радарів з Литви має надійти в Україну наступного тижня

Перші три радари з Литви наступного тижня мають переїхати до України. Загалом для ЗСУ було придбано 16 радарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву відповідального за купівлю та передачу радарів в Україну Йонаса Охмана , яку приводить 15min.

"Процедури придбання та відправлення радарів до Литви зайняли близько місяця. Цього разу польські прикордонники поставилися до їхнього транзиту набагато формальніше", - сказав Охман.

Міністр економіки та інновацій Аушріне Армонайте, яка минулого тижня зустрічалася зі своїм колегою в Польщі, попросила прискорити процес та забезпечити отримання дозволів якнайшвидше.

За словами Охмана, організація підготувала всі необхідні документи та ліцензії ЄС, яких досі завжди вистачало для перевезення, але цього разу була потрібна додаткова ліцензія, що включає перевезення саме територією Польщі.

Також він додав, що радари, придбані за допомогою мешканців Литви, незабаром допоможуть захистити повітряний простір України. Цей внесок у захист піднебіння є невід'ємною частиною опору російської агресії.