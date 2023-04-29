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Литва передала Украине новую партию внедорожников и сухпайки для военных

Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Литва передала Украине шесть внедорожников Land Rover, а также сухпайки для военных ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Литвы доставили в Украину еще шесть внедорожников Land Rover и продовольственные пайки для военных. Все это нужно для поддержки мобильности", - написал Анушаускас.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Литве собрали средства на приобретение радаров для украинского ПВО. Общая сумма взносов составила 14 млн. евро. Первые три радара из Литвы на следующей неделе должны приехать в Украину.

Также ранее Литва анонсировала новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет 41 млн евро.

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