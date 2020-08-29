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Литва відповіла на погрози Лукашенка про санкції

Литва, Субота 29 серпня 2020 15:27
Литва відповіла на погрози Лукашенка про санкції
Фото: Рімантас Сінкявичюс (15min.lt)
Автор: Максим Зайченко

Загрози президента Білорусі називають необґрунтованим політичним рішенням

Міністр економіки та інновацій Литви Рімантас Сінкявичюс відреагував на намір президента Білорусі Олександра Лукашенка переорієнтувати всі білоруські торгові потоки з портів Литви на інші. За його словами, Білорусь сама себе покарає, прийнявши таке рішення.

Відповідну заяву розміщено на сайті Міністерства економіки Литви.

"Білоруські вантажі в Клайпедському порту становлять близько 30 відсотків. Тому при прийнятті рішення про відмову від перевезення вантажу Білорусь повинна розрахувати економічні втрати та оцінити комерційну вигоду, яку дає Клайпедський порт. Білорусь також має враховувати, що якщо вона прийме це економічно невигідне рішення, вона покарає себе, оскільки це вплине на економіку країни", - заявив Сінкявичюс.

На думку міністра, якщо Мінськ офіційно відмовиться від перевезення вантажів через порт Клайпеди, країни ЄС можуть відреагувати на цей крок санкціями. Однак, як вважає Сінкявичюс, застосовувати їх поки рано, і ці обмеження повинні застосовуватися до окремих осіб, а не охоплювати всю білоруську економіку.

Зазначимо, раніше Лукашенко доручив уряду внести пропозицію про переорієнтацію всіх торгових потоків з портів Литви на інші. Він заявив, що 30% литовського бюджету формують білоруські вантажопотоки через Литву, а Мінськ "покаже, що таке санкції".

Нагадаємо, раніше уряд Естонії затвердив санкції проти чиновників Білорусі.

Також РБК-Україна писало, що Литва включила в санкційний список президента Білорусі Олександра Лукашенка і ще 117 білоруських чиновників.

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