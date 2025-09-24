Литва продовжила тимчасовий захист для українців до 2027 року: що зміниться для біженців
Литва продовжила дію тимчасового захисту для українців, які втекли від війни, ще на рік - до 4 березня 2027 року. Раніше захист був чинним до березня 2026 року.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на LRT.
Термін дії тимчасового захисту
Уряд Литви продовжив тимчасовий захист для українців ще на рік - до 4 березня 2027 року.
"ЄС продовжив термін дії тимчасового захисту до 2027 року, і Литва синхронізує своє рішення з європейським", - повідомив виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Рімантас Шаджюс.
Права українців у Литві та ЄС
Зараз у Литві тимчасовий захист отримали 47,6 тисячі українців. Цей статус надає українцям права на:
- проживання та працевлаштування;
- соціальну підтримку;
- медичну допомогу;
- навчання дітей.
За даними Департаменту міграції, щодня подають 30-40 нових заяв на отримання тимчасової посвідки на проживання. Наразі посвідки дійсні до березня наступного року; після нової постанови - ще на рік.
Переваги для українців:
- менше адміністративного навантаження на біженців та співробітників міграційного департаменту;
- звільнення від обов’язку володіти литовською мовою для працівників та військових біженців.
Допомога неповнолітнім, постраждалим від війни
Литва надаватиме медичну реабілітацію та психіатричну допомогу дітям, примусово вивезеним до Росії і поверненим в Україну.
- щороку планується приймати до 150 неповнолітніх з супроводжуючими особами;
- витрати на послуги оцінюють у 400 тис. євро на рік;
- у 2025 році планується прийом до 30 дітей із супроводжуючими особами за рахунок позикових коштів, надалі - за кошти ЄС або інші джерела.
Читайте також про те, що Рада Європейського Союзу 16 вересня схвалила рекомендації для країн-членів щодо повернення, реінтеграції та зміни офіційного статусу тимчасового захисту для українців. В МЗС пояснили, що це означає для наших громадян за кордоном.
Раніше ми писали про те, що польський Сейм ухвалив закон, який регулює виплати українцям у Польщі та продовжує їхній легальний статус до березня 2026 року.