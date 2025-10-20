Литва получила новые вертолеты от США для усиления обороны
Литовская армия получила первые вертолеты UH-60M Black Hawk из США, что значительно усиливает мобильность и оперативные возможности войск страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Литовских Вооруженных сил в сети Facebook.
Литовские Вооруженные силы объявили о поступлении первых вертолетов UH-60M Black Hawk, заказанных в Соединенных Штатах.
Как отмечается в сообщении на официальной странице армии в Facebook, это первые "Черные ястребы" с литовской символикой – триколором и Крестом Витиса.
История закупки и подготовка
Поставка UH-60M Black Hawk была заказана еще в 2020 году. В прошлом году на авиабазе Шяуляй был введен в эксплуатацию ангар для хранения, технического обслуживания и содержания новых вертолетов.
Задачи и преимущества
Как подчеркивают литовские военные, новые вертолеты будут использоваться для тактической мобильности и поддержки сухопутных войск, а также для быстрого реагирования на угрозы и чрезвычайные ситуации.
UH-60M Black Hawk предназначены для транспортировки личного состава, эвакуации раненых и оказания оперативной помощи, что значительно расширяет возможности Литвы в сфере национальной обороны.
Вертолеты также станут важным элементом интеграции Литвы в системы коллективной обороны НАТО, обеспечивая совместимость с вооружением союзников и оперативную готовность к любым вызовам безопасности.
Напоминаем, что Литва намерена сохранять действующие санкции против России и Беларуси до полного восстановления территориальной целостности Украины и возмещения ущерба, причиненного войной, заявила глава литовского правительства.
Отметим, что Литва продлила срок действия временной защиты для украинских беженцев еще на год, установив новую дату окончания на 4 марта 2027 года, чтобы поддержать граждан, покинувших страну из-за войны.