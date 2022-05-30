Литва отменяет ряд ограничений для украинских водителей

Литва для украинских грузовиков отменила проверку на соответствие экологическим нормам. Теперь в Литву могут въезжать украинские грузовые автомобили любого возраста, но в исправном техническом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВАР.