ru ua
Пн, 30 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Литва отменяет ряд ограничений для украинских водителей

Новина українською →
Вильнюс, Понедельник 30 мая 2022 04:17
Литва отменяет ряд ограничений для украинских водителей Грузовые автомобили (Фото: acea.auto)
Автор: Константин Широкун

Литва для украинских грузовиков отменила проверку на соответствие экологическим нормам. Теперь в Литву могут въезжать украинские грузовые автомобили любого возраста, но в исправном техническом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВАР.

Кроме того, до конца этого года полиция, органы таможни и пограничники страны не будут требовать от водителей из Украины разрешений на перевозку различных видов грузов.

Вскоре либерализация правил грузовых перевозок для украинских машин может наступить во всех странах ЕС. Сегодня разрабатывается временное соглашение об автомобильных перевозках грузов между Евросоюзом и Украиной. Это соглашение подразумевает исключение соответствия определенным экостандартам для грузовых автомобилей. Соглашение планируется подготовить и принять до июля этого года.

Под экологическими нормами принято подразумевать набор значений показателей вредных выбросов в атмосферу, которым должны соответствовать двигатели внутреннего сгорания автомобилей.

Напомним, ранее стало известно, что в Житомирской области открыли движение временной переправой через реку Ирша, неподалеку от Украинки на трассе М-07 Киев - Ковель - Ягодин. Основной мост был поврежден авиаударом российских оккупантов, после чего движение было закрыто.

Также мы писали, что в Одесской области не будут вводить запрет на проезд по трассе Одесса-Рени для граждан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва
NEWS
Санкции против России: послы ЕС сегодня не достигли согласия по шестому пакету
Санкции против России: послы ЕС сегодня не достигли согласия по шестому пакету
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада