Литва скасовує низку обмежень для українських водіїв
Литва для українських вантажівок скасувала перевірку на відповідність екологічним нормам. Тепер до Литви можуть в'їжджати українські вантажні автомобілі будь-якого віку, але в справному технічному стані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВАР.
Крім того, до кінця цього року поліція, органи митниці та прикордонники країни не вимагатимуть від водіїв з України дозволів на перевезення різних видів вантажів.
Незабаром лібералізація правил вантажних перевезень для українських машин може наступити в усіх країнах ЄС. Сьогодні розробляється тимчасова угода про автомобільні перевезення вантажів між Євросоюзом і Україною. Ця угода передбачає виключення відповідності певним екостандартам для вантажних автомобілів. Угоду планується підготувати й прийняти до липня цього року.
Під екологічними нормами заведено мати на увазі набір значень показників шкідливих викидів в атмосферу, яким повинні відповідати двигуни внутрішнього згоряння автомобілів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Житомирщині відкрили рух тимчасовою переправою через річку Ірша, неподалік від українки на трасі М-07 Київ - Ковель - Ягодин. Основний міст був пошкоджений авіаударом російських окупантів, після чого рух було закрито.
Також ми писали, що в Одеській області не вводитимуть заборону на проїзд трасою Одеса-Рені для громадян.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.