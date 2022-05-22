ru ua
Вс, 22 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Движение по трассе Киев-Ковель полностью восстановлено

Новина українською →
Киев, Воскресенье 22 мая 2022 23:42
Движение по трассе Киев-Ковель полностью восстановлено Трасса Киев-Ковель (Фото: hts.engineering)
Автор: Константин Широкун

В Житомирской области открыли движение временной переправой через реку Ирша, неподалеку от Украинки на трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин. Основной мост был поврежден авиаударом российских оккупантов, после чего движение было закрыто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

Для безопасного проезда транспорта была устроена временная переправа. Строительство длилось около трех недель. За это время специалисты провели земляные работы, устроили щебеночное основание, забетонировали накладную плиту и переходные плиты, установили соответствующие дорожные знаки.

В результате боев на трассе М-07 в Киевской области было разрушено три искусственных сооружения, в Житомирской – одно. На сегодняшний день движение для автотранспорта обеспечено по всем разрушенным сооружениям в двух областях.

Ранее сообщалось, что на восстановление разрушенных войной дорог необходимо 900 млрд гривен. Ремонт всех поврежденных объектов инфраструктуры займет не меньше 3-4 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Вторжение России в Украину
NEWS
Военное положение на лето. Полный список правил и ограничений
Военное положение на лето. Полный список правил и ограничений
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков