Литва объявила Шария персоной нон грата, а Стерненко изменили приговор: новости за 31 мая

Литва объявила блогера Анатолия Шария персоной нон грата, Апелляционный суд изменил приговор активисту Сергею Стерненко, в России заявили о снятии "водной блокады" Крыма. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 31 мая, - в материале РБК-Украина.

Литва объявила Шария персоной нон грата

Литва аннулировала блогеру Анатолию Шарию все документы и объявила его персоной нон грата. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, в начале марта Шария, подозреваемого в государственной измене, внесли в базу розыска Министерства внутренних дел Украины.

Год условно. Апелляционный суд изменил приговор Стерненко

Апелляционный суд Одессы 31 мая признал активиста Сергея Стерненко виновным в совершении нарушения по ч. 1 ст. 263 УК Украины и заменил ему 3 года тюремного заключения на один год условно.

Активист сообщил, что дело по ст. 187 закрыто и он оправдан по нему. По ст. 146 активист признан виновным, но наказание не применялось в связи с истечением срока давности.

Стерненко намерен обжаловать приговор в Верховном суде.

Зеленский предложил новый формат переговоров по Донбассу и Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в стране. По его словам, этот формат можно было бы объединить с нормандским.

Как пояснил Зеленский, в новом формате обсуждалось бы не только урегулирование ситуации на Донбассе, но и возвращение оккупированного Крыма и газопровод "Северный поток-2".

В Украине будет президентский университет. Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание президентского университета в Киеве. Он подписал соответствующий указ.

В президентском университете будут обучать специалистов: информационной и кибербезопасности; искусственного интеллекта; нанотехнологий; аэрокосмических и биотехнологий. В университете будут учиться бесплатно, а затем студенты будут занимать государственные должности.

В России заявили о снятии "водной блокады" Крыма. Помог временный водопровод

Российская Федерация запустила временный водопровод и сняла "водную блокаду" оккупированного Крыма. В работах задействовали военных. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Для бесперебойного водоснабжения населения Крыма проложен временный водопровод общей протяженностью 32 км", - отметил Шойгу. Он добавил, что это позволило снять "водную блокаду" Крыма до завершения строительства магистрального водопровода.

Иммунитет после COVID-19 может длиться до года, - исследование

Иммунитет, приобретенный после перенесения COVID-19, может длиться почти в течение года. К такому выводу пришли ученые, которые проанализировали данные 15 тысяч пациентов из северного региона Италии.

Ученые исследовали, как часто люди, переболевшие COVID-19, повторно заражались коронавирусом. Повторное заражение определялось как возникновение нового заболевания по крайней мере через 90 дней после полного исчезновения первой инфекции.

Кубок Америки-2021 вместо Аргентины примет Бразилия

Кубок Америки по футболу 2021 года вместо Аргентины примет Бразилия. В ближайшее время должны подтвердиться даты начала и завершения турнира.

Аргентину лишили права на проведение Кубка из-за негативной ситуации с коронавирусом в стране. В этом году турнир должны были принять Аргентина и Колумбия, но колумбийская сторона еще до этого отказалась от него.

Штормовой ветер и ливень накроют часть Украины в первый день лета

В первый день лета ливень и гроза накроют часть Украины. Погода ухудшится в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

В целом, погода в июне в Украине ожидается не самая благоприятная. Первый месяц лета будет дождливым, возможны сильные грозы.