Штормовой ветер и ливень накроют часть Украины в первый день лета

В первый день лета ливень и гроза накроют часть Украины. Погода ухудшится в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям , ссылаясь на Укргидрометцентра.

1 июня в Николаевской, Херсонской , Запорожской и Днепропетровской областях значительные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с.

Отметим, за день до начала лета в Украине продолжает оставаться холодная погода. В Карпатском регионе идет снег, а в других областях - дожди.

Также сегодня на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается продолжение подъемов уровней воды на 0,5-1,5 метров, местами возможен начальный выход воды на заводь.