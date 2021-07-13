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Литва оголосила наплив мігрантів гібридною агресією Білорусі

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Вільнюс, Вівторок 13 липня 2021 15:59
Литва оголосила наплив мігрантів гібридною агресією Білорусі Фото: Сейм Литви (flickr Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: РБК-Україна

Парламент Литви ухвалив резолюцію, в якій назвав зростання нелегальної міграції гібридної агресією Білорусі. На думку Вільнюса, вона може стати однією із загроз у рамках майбутніх російсько-білоруських навчань "Захід-2021".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

У документі говориться, що організовані потоки нелегальних мігрантів з третіх країн використовуються для дестабілізації ситуації в Литві. А також висловлюється стурбованість, що "ця гібридна агресія може розвиватися, використовуватися і стати основою для погроз нового характеру в контексті широкомасштабних військових навчань "Захід".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що влада Білорусі бере участь в переправленні нелегалів через кордон.

Також стало відомо, що Європейський союз розглядає можливість введення нових санкцій проти Білорусі через наплив мігрантів.

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