Литва обвинила Россию в содействии наплыву мигрантов из Беларуси

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис обвинил Россию наряду с Беларусью в причастности к наплыву мигрантов в страну. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

По его словам за их координацией могут стоять российские власти, использующие ситуацию в Афганистане в своих интересах.

"Насколько нам известно, эти миграционные маршруты используются не только Беларусью, но, вероятно, и Россией - это вызывает все большее беспокойство. Мы знаем, что с тех пор, как западные войска покидают Афганистан, существует вероятность огромных миграционных потоков. В Таджикистане это также осуществляются при содействии России", - сказал Ландсбергис.

По его словам, беженцы могут пробраться в Европейский союз через Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию и другие страны, с которыми граничит Россия.