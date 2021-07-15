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Литва звинуватила Росію у сприянні напливу мігрантів з Білорусі

Автор: Артур Родивилов

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс звинуватив Росію поряд з Білоруссю в причетності до напливу мігрантів в країну. Йдеться про біженців з країн Близького Сходу та Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

За його словами за їхньою координацією може стояти російська влада, яка використовує ситуацію в Афганістані у своїх інтересах.

"Наскільки нам відомо, ці міграційні маршрути використовуються не тільки Білоруссю, але, ймовірно, і Росією - це викликає все більше занепокоєння. Ми знаємо, що з того часу, як західні війська залишають Афганістан, існує ймовірність величезних міграційних потоків. У Таджикистані це також здійснюються за сприянням Росії", - сказав Ландсбергіс.

За його словами, біженці можуть пробратися до Європейського Союзу через Литву, Латвію, Естонію, Фінляндію та інші країни, з якими межує Росія.

Нагадаємо, Литва зіткнулася з потоком нелегальних мігрантів з території Білорусі. Білоруський режим спеціально відкрив свій кордон для нелегалів, щоб помститися за санкції з боку ЄС.

Раніше парламент Литви прийняв законопроект, який позбавляє нелегальних мігрантів з Білорусі права свободи пересування.

Крім того, глава литовського МЗС закликав ЄС ввести нові санкції проти Білорусі через наплив нелегалів.

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ЛитваМігранти