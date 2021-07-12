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Литва через нелегалів закликала ЄС ввести нові санкції проти Білорусі

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Вільнюс, Понеділок 12 липня 2021 11:16
Литва через нелегалів закликала ЄС ввести нові санкції проти Білорусі Фото: міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс (flickr com mfa lithuania)
Автор: РБК-Україна

Литва через наплив нелегальних мігрантів з білоруського боку закликає Європейський союз ввести п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. Вільнюс покладає відповідальність за міграційну кризу на Мінськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовський портал BNS.

За словами міністра закордонних справ Габріеліуса Ландсбергіса, на цьому тижні він представить свою пропозицію колегам зі скандинавських і балтійських країн.

"Використання міграції в якості зброї проти країн ЄС навіть більш цинічно, ніж викрадення літака Ryanair. Я впевнений, що наші скандинавські і балтійські колеги погодяться, що режими, що використовують мігрантів в якості гібридної зброї, повинні отримати болючу відповідь з боку ЄС", - заявив він.

Він також зазначив, що Брюссель повинен перешкоджати авторитарним режимам використовувати людей для політичного шантажу. При цьому він не уточнив, які саме санкції пропонуватиме.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна готує санкції проти Білорусі, у списку є син Олександра Лукашенка.

Зазначимо, в червні Євросоюз ввів четвертий пакет санкцій - цього разу проти білоруської економіки.

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