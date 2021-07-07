Кабмин одобрил санкции против Беларуси. Окончательное решение за СНБО

Кабинет министров Украины одобрил введение санкций против Беларуси . В течение месяца санкционный список передадут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства .

Отметим, проект постановления был одобрен без обсуждения, поэтому на заседании Кабинета министров не озвучили новые подробности. В материалах на сайте правительства санкционного списка нет.

РБК-Украина сегодня писало, что украинская сторона намерена ввести санкции с учетом решений Совета ЕС об ограничительных мерах против причастных к фальсификации выборов президента Беларуси в 2020 году.

Киев готовит санкции за нарушение прав человека в Беларуси, репрессии и насильственное подавление мирных протестов, пытки, а также незаконные задержания, в том числе, граждан Украины. Согласно постановлению, санкции против Беларуси отвечают требованиям защиты национальных интересов Украины.