ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кабмин одобрил санкции против Беларуси. Окончательное решение за СНБО

Новина українською →
Киев, Среда 07 июля 2021 13:40
Кабмин одобрил санкции против Беларуси. Окончательное решение за СНБО Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины одобрил введение санкций против Беларуси. В течение месяца санкционный список передадут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

Отметим, проект постановления был одобрен без обсуждения, поэтому на заседании Кабинета министров не озвучили новые подробности. В материалах на сайте правительства санкционного списка нет.

РБК-Украина сегодня писало, что украинская сторона намерена ввести санкции с учетом решений Совета ЕС об ограничительных мерах против причастных к фальсификации выборов президента Беларуси в 2020 году.

Киев готовит санкции за нарушение прав человека в Беларуси, репрессии и насильственное подавление мирных протестов, пытки, а также незаконные задержания, в том числе, граждан Украины. Согласно постановлению, санкции против Беларуси отвечают требованиям защиты национальных интересов Украины.

Напомним, с августа 2020 года Европейский союз ввел уже четыре пакета санкций против Беларуси, в том числе секторальные, которые затронут экспорт основных видов белорусской продукции.

Кроме того, под персональными санкциями ЕС находится руководство силовых ведомств страны, нелегитимный президент Александр Лукашенко и другие.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Беларусь Санкции
NEWS
Стрельба в Киеве: все подробности
Стрельба в Киеве: все подробности
DAILY
Жаркая пора. Что происходит с делами о резонансных терактах в Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Жаркая пора. Что происходит с делами о резонансных терактах в Украине