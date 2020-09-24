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Литва намерена расширить список санкций против Беларуси

Автор: РБК-Украина

Литва намерена дополнительно включить в свой национальный список санкций против Беларуси еще 80 человек. В нем уже числятся 30 белорусских чиновников.

Об этом сообщает Delfi.

Сейм предлагает включить в санкционный список министра обороны Беларуси Виктора Хренина, секретаря Совета безопасности Андрея Равкова, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Александра Вольфовича, судей Конституционного суда Беларуси, руководителей милиции и других.

Резолюция была единогласно принята парламентом.

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Напомним, ранее Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против действующего президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 29 белорусских высокопоставленных чиновников.

Кроме того, в начале сентября президент Гитанас Науседа заявил, что Литва готовит санкции против судей Конституционного суда Беларуси.

Добавим, что МИД Британии подготовит санкции из-за нарушений прав человека в Беларуси. Санкции подготовят в координации с США и Канадой.

Ранее министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли согласовать список лиц в Беларуси, в отношении которых введут персональные санкции.

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