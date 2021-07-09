Сегодня, 9 июля, Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов. Проволочное заграждение разворачивают в районе Друскининкской заставы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовский сайт 15min.lt.
Как заявил представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис, военные должны начать установку проволочного ограждение, которое будет развернуто на участке границы в 30 километров.
Также сообщается, что после того, как белорусская сторона ослабила меры по противодействию потоку нелегальных мигрантов, на литовской стороне задержали более 1 500 человек, в основном выходцев из Ирака.
Напомним, ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила строительство стены на границе с Беларусью, а также говорила, что на границу отправят дополнительные войска.
Также Литва обратилась за помощью к Турции для идентификации нелегалов, поскольку они прибывают в Беларусь турецкими авиалиниями.