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Литва начала строительство забора на границе с Беларусью

Автор: РБК-Украина

Сегодня, 9 июля, Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов. Проволочное заграждение разворачивают в районе Друскининкской заставы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовский сайт 15min.lt.

Как заявил представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис, военные должны начать установку проволочного ограждение, которое будет развернуто на участке границы в 30 километров.

Также сообщается, что после того, как белорусская сторона ослабила меры по противодействию потоку нелегальных мигрантов, на литовской стороне задержали более 1 500 человек, в основном выходцев из Ирака.

Напомним, ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила строительство стены на границе с Беларусью, а также говорила, что на границу отправят дополнительные войска.

Также Литва обратилась за помощью к Турции для идентификации нелегалов, поскольку они прибывают в Беларусь турецкими авиалиниями.

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БеларусьЛитваграницазабор