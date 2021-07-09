Сьогодні, 9 липня, Литва почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю в рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів . Дротове загородження розгортають в районі Друскінінкської застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовський сайт 15min.lt.

Як заявив представник зі зв'язків з громадськістю служби охорони держкордону Литви Гедрюс Мішутіс, військові мають почати установку дротяної огорожі, яка буде розгорнута на ділянці кордону в 30 кілометрів.

Також повідомляється, що після того, як білоруська сторона послабила заходи з протидії потоку нелегальних мігрантів, на литовській стороні затримали понад 1 500 осіб, в основному вихідців з Іраку.