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Литва почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 9 липня, Литва почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю в рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів. Дротове загородження розгортають в районі Друскінінкської застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовський сайт 15min.lt.

Як заявив представник зі зв'язків з громадськістю служби охорони держкордону Литви Гедрюс Мішутіс, військові мають почати установку дротяної огорожі, яка буде розгорнута на ділянці кордону в 30 кілометрів.

Також повідомляється, що після того, як білоруська сторона послабила заходи з протидії потоку нелегальних мігрантів, на литовській стороні затримали понад 1 500 осіб, в основному вихідців з Іраку.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте оголосила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю, а також говорила, що на кордон відправлять додаткові війська.

Також Литва звернулася за допомогою до Туреччини для ідентифікації нелегалів, оскільки вони прибувають до Білорусі турецькими авіалініями.

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